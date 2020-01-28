Актриса Наталья Андрейченко ответила на обвинения в "плохом пиаре"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пропавшая накануне Наталья Андрейченко ответила хейтерам, которые обвинили ее в безответственности, эгоизме и плохом пиаре. Актриса назвала злопыхателей больными и добавила, что они просто ее не понимают. Видеообращение Андрейченко оставила на своей страничке в Instagram.

"Я в таком шоке! У меня такое чувство, что вы все больные. Вы что, в зомби превратились? Вы не можете себе представить жизнь без телефона, без андроида, без какой-то постоянной "надо всем отчитываться", "надо что-то делать"? Я человек духа, я абсолютно свободный человек", – высказалась актриса.

Кроме того, Андрейченко сделала вывод, что большинство хейтеров не являются ее постоянной аудиторией.





Наталья Андрейченко актриса Вы заходите ко мне в Instagram и вы даже не мои подписчики. Просто так зашли, накакли и ушли. Слушайте, ну не заходите ко мне, нечего вам там делать. Вы не поймете, ни кто я, ни что я, ни о чем я.

В конце актриса подчеркнула, что поведение пользователей соцсети ее рассердило."Не заходите ко мне ни в Instagram, и ни на какие другие платформы. Я человек духа, я абсолютно свободный человек. И действую по законам Божьим, по законам Вселенной и, самое главное, по законам своего сердца. Если я хочу, я выключаю телефон, и я ни перед кем не отчитываюсь", – заключила Андрейченко.

Напомним, 27 января стало известно, что актриса пропала в Мексике. Андрейченко более суток не выходила ни с кем на связь. Однако позже Наталья нашлась. Актриса записала видеообращение, в котором объяснила: в последнее время ей пришлось много работать, поэтому она решила "освободиться и набраться сил". В соцсетях начали активно появляться комментарии о том, что пропажа актрисы могла быть частью пиар-акции.