Актриса Наталья Андрейченко ответила на обвинения в "плохом пиаре"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Пропавшая накануне Наталья Андрейченко ответила хейтерам, которые обвинили ее в безответственности, эгоизме и плохом пиаре. Актриса назвала злопыхателей больными и добавила, что они просто ее не понимают. Видеообращение Андрейченко оставила на своей страничке в Instagram.
"Я в таком шоке! У меня такое чувство, что вы все больные. Вы что, в зомби превратились? Вы не можете себе представить жизнь без телефона, без андроида, без какой-то постоянной "надо всем отчитываться", "надо что-то делать"? Я человек духа, я абсолютно свободный человек", – высказалась актриса.
Кроме того, Андрейченко сделала вывод, что большинство хейтеров не являются ее постоянной аудиторией.
В конце актриса подчеркнула, что поведение пользователей соцсети ее рассердило."Не заходите ко мне ни в Instagram, и ни на какие другие платформы. Я человек духа, я абсолютно свободный человек. И действую по законам Божьим, по законам Вселенной и, самое главное, по законам своего сердца. Если я хочу, я выключаю телефон, и я ни перед кем не отчитываюсь", – заключила Андрейченко.
Напомним, 27 января стало известно, что актриса пропала в Мексике. Андрейченко более суток не выходила ни с кем на связь. Однако позже Наталья нашлась. Актриса записала видеообращение, в котором объяснила: в последнее время ей пришлось много работать, поэтому она решила "освободиться и набраться сил". В соцсетях начали активно появляться комментарии о том, что пропажа актрисы могла быть частью пиар-акции.
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