Кристина Орбакайте сломала ногу в США

Фото: соцсети

Кристина Орбакайте сломала ногу во время подготовки новой концертной программы в США, сообщила певица в своем Instagram.



"Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель", – рассказала Орбакайте.

Кроме того, она уточнила, что в связи со случившимся ей придется перенести запланированные на февраль выступления.

"К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру), даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", – отметила певица.

Ранее стало известно, что из-за проблем со здоровьем Мадонна отменила свой концерт в Лиссабоне. Сообщается, что поп-легенда не выходит на сцену уже восьмой раз подряд.