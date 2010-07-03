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Общество

10:44

Галкин прояснил ситуацию с отменой концертов

общество

Галкин прокомментировал публикации СМИ об отмене его выступлений

Максим Галкин на своей странице в Instagram записал видеообращение, в котором прокомментировал публикации об отмене его выступлений.

Артист попросил не распространять "фейковую новость". По словам телеведущего, эта информация появилась после слов публициста Александра Невзорова.

"Я не знаю, почему Александр Глебович это сказал, но это не соответствует действительности", – отметил юморист. Он добавил, что все выступления, запланированные на ближайший год, состоятся.

Во время концерта в Новосибирске артист затронул вопросы цензуры. Он отметил, что "советские времена вернулись".

Ранее сообщалось, что некоторые жители деревни Грязь, где построен замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой, жалуются на слишком большую тень, которую отбрасывает строение. В частности, один из соседей звездной пары, имя которого не называют, утверждает, что недостаточная освещенность плохо влияет на его здоровье. За помощью в решении вопроса он обратился к юристам.

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