Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве 30 декабря ожидаются осадки, воздух прогреется до 4 градусов тепла. При этом в воскресенье, 31 декабря, температура упадет до двух градусов, а в новогоднюю ночь – до минус двух. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В пятницу Москву будет пересекать теплый атмосферный фронт, поэтому если ночью еще морозно – до минус 3–5 градусов, то днем в пятницу уже ноль – 2 градуса", – отметил он.

По его словам, так как 30 декабря в Москву придет теплый атлантический циклон, поэтому в столице прогнозируются осадки в виде мокрого снега, которые днем могут переходить в дожди.

При этом Леус не стал давать прогноз на дальнейшую неделю, так как пока еще непонятна траектория движения циклона, в которую попадет столичный регион: или это будет теплая часть, или холодная.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил телеканалу "360", что температура в Подмосковье перед Новым годом будет иметь неровный ход.

"Больших морозов не предвидится, и большого тепла не предвидится. Снова оттепель нас ждет", – уточнил он.

По словам эксперта, днем 28 декабря в Московской области прогнозируются небольшие морозы – от одного до четырех градусов, а 29 и 30 декабря ожидается потепление и осадки в виде мокрого снега. Кроме того, синоптик объяснил разницу между температурами в разных частях Московской области.

"Если в районе Серпухова, Ступина где-то минус 1–4 градуса, а в Сергиевом Посаде и на севере – минус 4–6 градусов. Это разница между югом и севером. В центре – золотая середина. Оттепель начнется с западных и южных районов", – подытожил он.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что в конце года в 11 регионах страны прогнозируются аномальные холода. В том числе речь идет про Якутию, Чукотку, Магаданскую и Амурскую области. В некоторых частях РФ столбики термометров могут показывать до минус 47–51 градуса.



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