В Москве выявили 2 239 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице за последние сутки выявили 2 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 658 человек, на ИВЛ находятся 523 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
"В городе выздоровели еще 2 628 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 857 711", – говорится в сообщении.
За минувшие 24 часа в городе скончались 68 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперштабе напомнили, что для борьбы с пандемией необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на основе анализа зарубежного опыта власти Москвы адаптируют медицинскую систему к приходу штамма "Омикрон". По ее словам, в больницах свободны шесть тысяч коек, которые можно было бы закрыть, если бы не появление нового штамма коронавируса.
"Это наш город": 25% москвичей выбрали для вакцинации пункт в одном из общественных мест
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