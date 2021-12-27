В Москве выявили 2 239 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за последние сутки выявили 2 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 658 человек, на ИВЛ находятся 523 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 2 628 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 857 711", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в городе скончались 68 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для борьбы с пандемией необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на основе анализа зарубежного опыта власти Москвы адаптируют медицинскую систему к приходу штамма "Омикрон". По ее словам, в больницах свободны шесть тысяч коек, которые можно было бы закрыть, если бы не появление нового штамма коронавируса.