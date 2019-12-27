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Общество

16:52

Названы звезды, на которых зарабатывают художники Арбата

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Телеканал "Синема" составил рейтинг звезд, на которых зарабатывают уличные художники на Арбате. Самой популярной персоной для портретов-приманок стала британская актриса Одри Хепберн.

Портреты с Хепберн встречались на протяжении всей улицы от Арбатской площади до станции метро "Смоленская". "Она всегда эффектная. Она на века эффектная. Нет ни одной женщины, которая ее переплюнет", – объяснил популярность актрисы один из художников.

Второе и третье места заняли Том Круз и Арнольд Шварценеггер соответственно. Четвертое место получила Анджелина Джоли. В пятерку наиболее популярных персон вошел и российский телеведущий Иван Ургант.

Как объяснили художники, причина сравнительно низкой популярности российских звезд заключается в том, что портреты зарубежных артистов лучше привлекают иностранных туристов.

Портретов актеров Александра Петрова и Данилы Козловского на Арбате не оказалось. При этом в минувшем году фильмы с их участием собрали 37% от общей суммы сборов российского кино.

Ранее сообщалось, что в Подольске художники решили вызвать зиму и нарисовали огромную 40-метровую снежинку прямо на поле. По словам авторов, снежинки на снегу обычное дело, однако на поле без снега еще никто не экспериментировал.

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