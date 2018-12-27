Снег и 10-градусные морозы ожидают москвичей в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В пятницу, 28 декабря, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Температура в ночные часы опустится до -13... -15 градусов, по области похолодает до -22. Днем в столице -8... -10, в регионе – от -8 до -13.
Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
К концу недели в столицу придет небольшое потепление. В воскресенье столбики термометров покажут -4... -6. Однако с уже в понедельник вернутся 10-градусные морозы.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца, ожидается -5... -10 градусов и небольшой снег.
В ЦОДД предупредили москвичей о неблагоприятной обстановке на трассах с 24 по 29 декабря. Заторы специалисты связывают с непогодой и началом предновогодней активности. Водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт.
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