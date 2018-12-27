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20:37 (обновлено 27.12.2018 21:38)

Снег и 10-градусные морозы ожидают москвичей в пятницу

общество погода

20:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу, 28 декабря, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура в ночные часы опустится до -13... -15 градусов, по области похолодает до -22. Днем в столице -8... -10, в регионе – от -8 до -13.

Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

К концу недели в столицу придет небольшое потепление. В воскресенье столбики термометров покажут -4... -6. Однако с уже в понедельник вернутся 10-градусные морозы.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца, ожидается -5... -10 градусов и небольшой снег.

В ЦОДД предупредили москвичей о неблагоприятной обстановке на трассах с 24 по 29 декабря. Заторы специалисты связывают с непогодой и началом предновогодней активности. Водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

общество погода

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