Финская полиция уличила Санта-Клауса в превышении скорости

Начальник отдела дорожного движения финской полиции Деннис Пастерштейн сообщил, что в преддверии католического Рождества Санта-Клаус регулярно нарушает правила дорожного движения.
"Санта показал, что очень старается доставить детям подарки. Мы посылаем наши отзывы в Корватунтури (место жительства Санта-Клауса) и напоминаем о безопасности движения", – написал Пастерштейн в своем Twitter.
К сообщению прилагаются фотографии автомобилей, за рулем которых находятся люди в костюмах Санта-Клауса.
На этой неделе Санта-Клаус доставил подарки в российские города, правда, он сделал это на самолете. Поздравления получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Новосибирска и других городов. Затем Санта отправился в сторону Ирана.
На прошлой неделе Дед Мороз и Санта-Клаус встретились на российско-финской границе.
Joulupukki todistettavasti ahkeroinut aattona usealla moottorireellä ympäri Suomen, jotta lapset saivat lahjansa. Lähetämme Korvatunturille näistä yhden rakentavan palautteen, jossa muistutamme #liikenneturvallisuus#työturvallisuus
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