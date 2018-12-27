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16:57

Финская полиция уличила Санта-Клауса в превышении скорости

общество Новый год

16:57

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Фото: depositphotos/oksun70

Начальник отдела дорожного движения финской полиции Деннис Пастерштейн сообщил, что в преддверии католического Рождества Санта-Клаус регулярно нарушает правила дорожного движения.

"Санта показал, что очень старается доставить детям подарки. Мы посылаем наши отзывы в Корватунтури (место жительства Санта-Клауса) и напоминаем о безопасности движения", – написал Пастерштейн в своем Twitter.

К сообщению прилагаются фотографии автомобилей, за рулем которых находятся люди в костюмах Санта-Клауса.

На этой неделе Санта-Клаус доставил подарки в российские города, правда, он сделал это на самолете. Поздравления получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Новосибирска и других городов. Затем Санта отправился в сторону Ирана.

На прошлой неделе Дед Мороз и Санта-Клаус встретились на российско-финской границе.

общество Новый год

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