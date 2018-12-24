Санта Клаус доставил подарки в российские города

Санта Клаус доставил подарки в несколько российских городов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), отслеживающее его передвижения
Санта посетил Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Новосибирск, Норильск, Иркутскую область, Волгоград, Якутск, Магадан, Чукотский автономный округ, Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре и Невельск Сахалинской области.
Санта Клаус раздал уже более 2,2 миллиарда подарков. В настоящий момент он направляется в сторону Ирана. Согласно данным НОРАД, волшебник передвигается в воздухе на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которой – олененок Рудольф.
Ежегодно для контроля за передвижениями Санта Клауса и оленя Рудольфа используются десятки РЛС, размещенных в различных районах США и Канады. Их полет отслеживают спутники с инфракрасными сенсорами, находящиеся на геостационарной орбите, улавливая излучение, исходящее от теплого носа олененка.
В 1955 году в одной американской газете появилось объявление с номером Санты. Но в объявление вкралась опечатка и дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США, которая являлась предшественником НОРАД.
Таким образом, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем о передвижениях Санта Клауса.
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