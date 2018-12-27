В Госдуме прокомментировали предложение внести изменения в паспорт

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал предложение МВД России внести изменения в российский паспорт.

Ведомство предложило указывать в документе, что его необходимо поменять не позднее чем через 30 суток после 20-го и 45-го дня рождения. По мнению эксперта, это излишняя надпись.

"То, что паспорт надо менять в 45 лет, знают практически все граждане России. Тех, кто не знает, извещать можно в ином порядке", – цитирует его RT.

К примеру, он предложил организовать рекламную кампанию либо рассылать электронные информационные сообщения.

Ранее в МВД РФ предложили уточнить, в каких случаях российский паспорт считается недействительным, и добавить в бланк паспорта напоминание о сроках его обмена.

Новое постановление уточняет, что паспорт будет недействительным, если человек изменил фамилию, имя или отчество, если он перестал быть гражданином РФ или при отсутствии в паспорте личной подписи владельца. Кроме того, действие документа истекает через 30 дней с момента достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.

Согласно нововведениям МВД, на последней странице паспорта гражданина РФ будет указано, что у его владельца есть 30 дней на обмен документа, когда ему исполнится 20 или 45 лет или после изменения личных данных.