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18:40

МВД предложило изменить бланк паспорта

власть

18:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МВД РФ предложили уточнить, в каких случаях российский паспорт считается недействительным, и добавить в бланк паспорта напоминание о сроках его обмена. Проект постановления правительства был опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Как сказано в "Положении о паспорте гражданина РФ", если документ был выдан с нарушениями или оформлен на похищенном бланке, он изымается полицией.

Однако ранее в ведомстве не разработали процедуру аннулирования паспорта и не составили точный список нарушений, за которые документ могут изъять. Также не был законодательно определен порядок действия в случаях, когда срок действия паспорта истек, а его владелец не спешит менять его.

Новое постановление уточняет, что паспорт будет недействительным, если человек изменил фамилию, имя или отчество, если он перестал быть гражданином РФ или при отсутствии в паспорте личной подписи владельца. Кроме того, действие документа истекает через 30 дней с момента достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.

Согласно нововведениям МВД, на последней странице паспорта гражданина РФ будет указано, что у его владельца есть 30 дней на обмен документа, когда ему исполнится 20 или 45 лет или после изменения личных данных.

власть

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