Четыре чиновника получили взыскания после речи школьника в бундестаге

Фото: AP/Herbert Knosowski

Четыре сотрудника администрации города Новый Уренгой на Ямале получили дисциплинарные взыскания из-за речи школьника в бундестаге. Об этом сообщили в информационно-аналитическом управлении муниципалитета.

"Из заместителей главы администрации (Нового Уренгоя) выговор объявлен заместителю, который курирует социальную политику, предупреждение – замглавы по внутренней политике. Также дисциплинарные взыскания – начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления", – цитирует представителя муниципалитета РИА Новости.

Кроме того, выговор получили директор гимназии и его заместитель по учебно-воспитательной работе, сообщили в департаменте образования ЯНАО. Поездка учеников за рубеж была организована с нарушениями – не были уведомлены власти Нового Уренгоя. В гимназии не сообщили о самой поездке, ее целях и содержании.

После выступления российского школьника в парламенте Германии поднялся скандал. Гимназист рассказал о немецких солдатах, которые не хотели убивать и погибать в Сталинграде. Такой подход к изучению битвы стали активно осуждать в обществе. Депутат законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина направила запросы в окружную прокуратуру, департамент образования муниципалитета и директору гимназии. После этого стало известно, что рассматривается вопрос о соответствии должности организовавшего поездку педагога.

Речь гимназиста вызвала широкий общественный резонанс. У доклада были не только противники, но и защитники, за гимназиста вступился глава региона. Ситуацию с докладом прокомментировали и в Кремле.