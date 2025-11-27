Форма поиска по сайту

27 ноября, 17:52

Общество
Эксперт Санина: полученные в командировках травмы могут считаться производственными

Эксперт объяснила, когда травма по пути на работу считается производственной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если работник пострадал во время выполнения служебных обязанностей или дополнительных поручений руководства на территории организации, это может считаться производственной травмой. Об этом RT заявила директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина.

Те же правила действуют, если человек получил травму в процессе следования к месту работы или обратно при условии, что инцидент произошел на транспорте работодателя или личном автомобиле, используемом в служебных целях. Производственными считаются и травмы, полученные сотрудником во время служебных командировок, включая время в пути, а также при следовании на вахту или во время междусменного отдыха, уточнила эксперт.

"Травмы, полученные во время любой рабочей деятельности, выполняемой по договоренности с работодателем, могут быть признаны производственными", – добавила она.

При этом эксперт уточнила, что не каждое повреждение, полученное во время пути на работу, автоматически считается производственным. Например, к ним не относятся случаи, когда работник упал на льду, выходя из дома перед началом рабочего дня, или попал в аварию на личной машине, так как эти ситуации никак не связаны с трудовой деятельностью.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о сохранении тарифов на обязательное соцстрахование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 2026–2028 годы. Согласно документу, в ближайшие 3 года сохранится действие 32 страховых тарифов, предусматривающих от 0,2 до 8,5% от сумм выплат.

Помимо этого, депутаты сохранили действующую с 2001 года льготу по уплате страховых взносов за инвалидов.

