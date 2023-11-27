27 ноября, 16:19Общество
Нутрициолог рассказала, из каких продуктов можно получить B12
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Недостаток витамина B12 может негативно сказываться на самочувствии и провоцировать резкие перепады настроения, забывчивость и упадок сил. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на нутрициолога Тагуи Аветову.
"Витамин В12 крайне важен для нормальной работы нервной системы. Если его не хватает, страдает периферическая нервная система. В тяжелых случаях это приводит к судорогам, парезам, параличам, вплоть до недержания мочи и кала, а также потере памяти и деменции", – рассказала специалист.
Помимо этого, B12 участвует в синтезе новых клеток, в частности эритроцитов, с образованием гемоглобина и метилкобаламина. Столкнувшиеся в дефицитом витамина в организме могут заметить бледный или желтоватый оттенок кожи, слабость и быструю утомляемость.
Витамин B12 чаще всего встречается в продуктах животного происхождения. Он есть в говяжьей и куриной печени, скумбрии, сельди, яйцах, индейке, твороге, говядине и других продуктах.
При нехватке витамина B12 нутрициолог рекомендовала обратиться к специалисту. Он назначит суточную дозу, исходя из особенностей организма.
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