Дмитрий Певцов опроверг слухи о своей смерти

Фото: Москва 24

Российский актер Дмитрий Певцов опроверг информацию о своей смерти, сообщает "Экспресс газета".

"Я не умер! Я жив, все хорошо. Я буду жить долго и счастливо. Храни нас всех Господь", – заявил актер в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте.

В сентябре Певцов уже комментировал подобные сообщения СМИ. Тогда в интернете появилась информация о его коме.

"Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", – отмечал артист.

В начале сентября Певцова госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "пневмония". Результаты на коронавирусную инфекцию у него были отрицательные.

