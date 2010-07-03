"Найду негодяя и подам в суд". Лука Сафронов отреагировал на инцидент в туалете

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука прокомментировал порталу Москва 24 ситуацию, которая произошла с ним в уборной на борту самолета Boeing 737, летевшего в Москву из Казани. Ранее в СМИ попали кадры, на которых видно, что артист не может самостоятельно покинуть кабинку туалета и ему помогают это сделать бортпроводники. Все произошло, когда самолет готовился к посадке в столице.

Сам артист рассказал, что летел с благотворительного концерта, который давал для больных и особенных детей в детском доме в День матери. Лука поделился, что на обратном пути купил два места в самолете заранее. Он добавил, что уже после взлета пошел в туалет, однако выйти из него не получилось.

"Так получилось, что я пошел в туалет. В туалете был момент… меня начали беспокоить, что я там замешкался. И начали стучать мне кто-то: люди, стюардессы, я так и не понял кто. Я начал волноваться и вместо того, чтобы встать, сидя нажал на кнопку смыва унитаза. В результате меня немножко присосало", – поделился Лука.

Он рассказал, что испугался образовавшегося вакуума и начал пытаться выбраться, однако в этот момент застряла рука.

"После этого меня начали доставать, дверь открыли и начали меня доставать. Работали оперативно, профессионально, ребята – молодцы, меня успокоили, дали воды мне попить, как-то успокоиться чуть-чуть, тащили меня изо всех сил", – пояснил Сафронов-младший.

Вместе с тем молодой человек глубоко возмущен тем, что вместо помощи кто-то из пассажиров самолета начал снимать неприятный инцидент на видео.

"А человек – негодяй, который, вместо того чтобы помочь им, потому что самолет бы не сел, пока меня не вытащили, не думая ни о чем, просто снимал это все на телефон, чтобы потом получить с этого деньги, нажиться", – негодует пианист.

Артист добавил, что намерен судиться с автором видеоматериала. Лука рассказал, что пока не знает, кто именно снял и выложил ролик, но пообещал отыскать его в ближайшее время.

"Я его презираю глубоко, порицаю и хочу все это вывести в правовое поле, чтобы это не осталось безнаказанно", – заключил Лука.