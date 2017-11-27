Принц Гарри и актриса Меган Маркл объявили о помолвке

27 ноября, 13:18
Фото: AP/Matt Dunham
Наследник британского трона принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены, объявила канцелярия Кларенс-Хауса – резиденция отца Гарри, наследного принца Чарльза.
"Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке", – говорится в сообщении, передает "Газета.ру".
Также отмечается, что помолвка принца Гарри и Меган Маркл состоялась ранее в этом месяце.
Слухи о помолвке наследника британского трона ходили в течение последних месяцев. В СМИ появлялась информация о том, что Меган Маркл завершает съемки в сериале "Форс-мажоры" и готовится переезжать в Лондон.
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