Мэр Казани обвинил жителей города в неумении пользоваться туалетом

Фото: metshin.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин в рамках оперативного совещания обвинил жителей города в неумении пользоваться туалетом, возмутившись числом засоров. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

"50 засоров в день – это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а с унитазом... к сожалению, проблема", – подчеркнул он.

По данным СМИ, с начала года сотрудники местного Водоканала устранили уже около 13 тысяч засоров, которые появились из-за утилизации средств личной гигиены. Общий износ сетей водоснабжения и водоотведения в Казани превысил 70%.

Ранее в рамках 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил поставлять в РФ унитазы, биде, раковины и другую сантехнику. При этом в объединении не привели обоснования такого запрета. Комментируя это решение, Владимир Путин пошутил, что это "им дорого обойдется".

