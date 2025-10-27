Умер журналист Дмитрий Синочкин

Фото: vk.com/DmitrySinochkin

Петербургский журналист и эксперт в области градостроительства и недвижимости Дмитрий Синочкин скончался в возрасте 69 лет. Об этом в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала директор по продвижению журнала "Пригород" Мария Пискун, передает газета "Известия".

Точные причины смерти журналиста пока неизвестны. Однако в июле этого года сам Синочкин сообщал, что врачи диагностировали у него неоперабельную опухоль горла.

Журналист занимал должности главного редактора журнала "Пригород" и шеф-редактора отраслевого портала "Недвижимость и Строительство Петербурга".

Он также работал в таких изданиях, как "Коммерсант-СПб", "Деловой Петербург" и "Ведомости", а также в заводской газете "Ижорец".

Кроме того, Синочкин изучал градостроительную политику Санкт-Петербурга. Он также занимался анализом рынка недвижимости в городе.

