27 октября, 16:51Общество
Умер журналист Дмитрий Синочкин
Фото: vk.com/DmitrySinochkin
Петербургский журналист и эксперт в области градостроительства и недвижимости Дмитрий Синочкин скончался в возрасте 69 лет. Об этом в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала директор по продвижению журнала "Пригород" Мария Пискун, передает газета "Известия".
Точные причины смерти журналиста пока неизвестны. Однако в июле этого года сам Синочкин сообщал, что врачи диагностировали у него неоперабельную опухоль горла.
Журналист занимал должности главного редактора журнала "Пригород" и шеф-редактора отраслевого портала "Недвижимость и Строительство Петербурга".
Он также работал в таких изданиях, как "Коммерсант-СПб", "Деловой Петербург" и "Ведомости", а также в заводской газете "Ижорец".
Кроме того, Синочкин изучал градостроительную политику Санкт-Петербурга. Он также занимался анализом рынка недвижимости в городе.