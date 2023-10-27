Россияне отправляли из-за рубежа куриные лапки и ствол дерева

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В первом полугодии этого года россияне отправляли из-за рубежа копченые куриные лапки, ствол дерева, волосы для наращивания, мини-бар, 10 килограммов исписанных тетрадей и дневников. О самых интересных посылках рассказал аналитический центр СДЭК.

Отмечается, что число международных отправлений россиян каждый год увеличивается. Так, в первой половине 2023 года количество посылок физических лиц составило более 10,5 миллиона штук.

Минимальный вес посылки за этот период был менее 1 килограмма, максимальный превысил 2 600 килограммов. В среднем посылки россиян весят около 4,8 килограмма.

Чаще всего необычные посылки приезжают россиянам из Турции. Среди нестандартных отправлений были зафиксированы образцы панировочных сухарей, пластиковые палочки – зажимы, несколько мешков хлебной крошки, волосы для наращивания, исписанные тетради и дневники.

Среди необычных отправлений была и история с кепкой, поделилась директор по развитию CDEK Turkey Карина Видягина. Молодой человек из Турции отправил брендовую кепку в коробке в форме сердца, которая была наполнена лепестками роз. Это был его подарок для возлюбленной из России.

Видягина поделилась, что еще одна история произошла с поилкой для кота. Хозяйка, переехавшая в Стамбул, отправила ее своему коту в Россию и вложила в посылку записку на имя животного.

Однако необычные посылки россияне получают и из других стран. Так, из Таиланда отправляли жвачки со вкусом энергетика, живые цветы. Из Китая – куриные копченые крылышки и лапки, упаковку зубной пасты, руль для Mercedes. Из Израиля отправляли ствол оливкового дерева, телескопы и велосипеды.

Директор CDEK Israel Дмитрий Голдин рассказал, что однажды компания перевозила из Израиля в Россию мини-бар. Он уточнил, что отправитель не знал особенностей перевозки холодильных устройств и не слил заранее воду, но специалисты СДЭК сразу поняли, что устройство протекает, и оперативно прочистили его, избежав возникновения луж на складе и в дороге.

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