Врач рассказала, как сохранить здоровье поджелудочной в пожилом возрасте

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Сохранить здоровье поджелудочной железы в пожилом возрасте поможет отказ от алкоголя, а также жирных, жареных и острых продуктов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, с возрастом у человека начинают развиваться дегенеративные процессы в различных органах, в том числе и в поджелудочной железе. Поэтому пожилым следует пересмотреть свое питание и исключить вредную еду, даже если ничего не болит.





Елена Соломатина врач-диетолог Все продукты должны быть щадящими. Ничего жирного, острого и жареного. Все должно быть тушеное, запеченное и отварное. Никакого алкоголя.

"Жир убирается вообще. То есть никакого сала, смешанных и тяжелых блюд, кондитерских изделий в виде пирожных и тортов", – подчеркнула эксперт.

Питаться рекомендуется пять раз в день небольшими порциями. "Мясо лучше выбирать такое, которое легко переваривается желудком, чтобы потом поджелудочной железе было проще его допереварить. Это кролик, курица и индейка. Можно есть нежирную рыбу: щуку, судака и леща", – заключила врач.

Ранее были названы симптомы, которые указывают на проблемы с поджелудочной железой. Настороженность должны вызвать любые признаки нарушения пищеварения, в том числе вздутие и жидкий стул. Кроме того, человека могут беспокоить болевые ощущения в верхней половине живота, которые иногда отдаются в спину.

