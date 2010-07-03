Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Гендиректор МИА "Россия Сегодня", телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России.

Об этом рассказал журналистам вице-спикер Думы Сергей Неверов на площадке IX Всероссийского саммита виноделов в Ялте.

Это произошло после того, как уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов покинул пост.

При этом он останется сопредседателем попечительского совета и "будет делать все, чтобы отрасль развивалась", добавил Неверов.

"Необходима динамика, продвижение, я думаю, Дмитрий Киселев обеспечит эту динамику", – цитирует вице-спикера ТАСС.

В этом году ежегодный саммит виноделов был впервые перенесен из Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) в Крым.

Ранее на встрече со студентами журфака МГУ Киселев рассказал, что президент России Владимир Путин готовит себе преемника.