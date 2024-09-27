Сильный ветер сохранится в Москве в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывы ветра в Москве в предстоящие выходные могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Ведомство также подчеркнуло, что ветер сохранится в столице в ближайшие часы. В связи с этим горожан попросили быть предельно внимательными на улице.

Между тем, по данным комплекса городского хозяйства, в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят их.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на ближайших выходных, с 28 по 29 сентября, ожидаются теплые ночи с температурой воздуха до 15 градусов. При этом лишь последний день сентября будет значительнее холоднее предыдущих, сказал синоптик. По словам Вильфанда, 30 сентября температура воздуха прогреется только до 12–15 градусов.