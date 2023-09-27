В Роспотребнадзоре назвали нестабильной эпидемиологическую ситуацию в мире

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Эпидемиологическая ситуация в мире нестабильная, риски биологической безопасности остаются и эволюционируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Необходимо сдерживать распространение инфекций, особенно тех, что могут вызвать чрезвычайную ситуацию, сказала она на открытии международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания. Попова подчеркнула, что поэтому и проводятся подобные учения.

По ее словам, в мире появляются новые вызовы и риски. К ним важно быть готовыми, подчеркнула глава ведомства.

Также Попова заявила, что оснований для введения в России масочного режима и других антиковидных ограничений сейчас нет. Однако она заметила, что в отдельных регионах эпидситуация требует реагирования, поэтому там местные власти вводят масочный режим среди отдельных профессиональных групп.

Кроме того, свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в России за прошедшую неделю. Специалисты отмечают, что причиной этого может быть рост числа контактов в коллективах. В 26 российских субъектах наблюдается высокий уровень заболеваемости.

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