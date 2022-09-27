Скончался руководитель учебных программ "России сегодня", журналист Олег Щедров

Фото: youtube.com/VremyaN
Журналист и руководитель учебных программ "России сегодня" Олег Щедров скончался 26 сентября на 63-м году жизни.
Щедров родился в 1959 году. Он получил высшее образование на базе Института стран Азии и Африки МГУ. Его карьера началась в 1982 году с должности младшего редактора. За свою жизнь он приобрел большой опыт работы корреспондентом в ведущих изданиях России и мира, таких как Иновещание Гостелерадио СССР, "Интерфакс", ИТАР-ТАСС, Reuters и РИА Новости. Журналист освещал множество исторически важных событий и чрезвычайных ситуаций.
В 2010 году Щедров стал работать в РИА Новости на должности замруководителя редакции – руководителя группы информации на английском языке Объединенной редакции новостей. Кроме того, на базе агентства он создал Корпоративный учебный центр, в котором работал до последних дней жизни.
Отмечается, что Щедров был наставником для многих профессионалов. Коллеги и ученики всегда отмечали высокий уровень профессионализма, с которым он подходил к делу. У него отлично получалось вводить молодых журналистов в профессию.
Кроме того, Щедров всегда старался быть в курсе всех новых направлений в журналистике, он обновлял свои знания и передавал их своим ученикам.
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