Москвичам напомнили о работе горячей линии неотложной психологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Для жителей столицы уже больше 15 лет доступна горячая линия неотложной психологической помощи. За это время на нее поступило порядка миллиона звонков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для получения услуги следует набрать номер 051 с городского или 8 495 051 с сотового телефона.
По словам замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Оксаны Шалыгиной, специалисты бесплатно помогают жителям столицы в различных форматах – они проводят очные консультации и психологическую диагностику, организовывают тренинги и тематические вебинары, а также сеансы психологической реабилитации.
"А для экстренной круглосуточной поддержки работает телефон неотложной психологической помощи: 051. За время существования линии специалисты провели почти миллион консультаций, из них более 65 тысяч – в этом году", – отметила Шалыгина.
Уточняется, что на горячей линии работают люди с высшим профильным образованием и большим опытом консультирования. При этом они на случай необходимости имеют связь с министерством чрезвычайных ситуаций, социальными службами, МВД и скорой помощью.
Горячая линия является также и каналом для оперативного реагирования на ситуации, связанные с жестоким обращением с детьми. Если же телефонного контакта недостаточно, эксперты организуют москвичам очные индивидуальные или семейные встречи в одном из территориальных центров столичной службы психологической помощи.
Ранее сообщалось, что в России появится документ, регулирующий деятельность психологов. Отмечалось, что он поможет разобраться с видами и формами психологической помощи, ее особенностями.
Кроме того, ожидалось, что законопроект закрепит зоны ответственности профессионального психолога во время оказания услуг людям.
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