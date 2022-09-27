Москвичам напомнили о работе горячей линии неотложной психологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Для жителей столицы уже больше 15 лет доступна горячая линия неотложной психологической помощи. За это время на нее поступило порядка миллиона звонков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для получения услуги следует набрать номер 051 с городского или 8 495 051 с сотового телефона.

По словам замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Оксаны Шалыгиной, специалисты бесплатно помогают жителям столицы в различных форматах – они проводят очные консультации и психологическую диагностику, организовывают тренинги и тематические вебинары, а также сеансы психологической реабилитации.

"А для экстренной круглосуточной поддержки работает телефон неотложной психологической помощи: 051. За время существования линии специалисты провели почти миллион консультаций, из них более 65 тысяч – в этом году", – отметила Шалыгина.

Уточняется, что на горячей линии работают люди с высшим профильным образованием и большим опытом консультирования. При этом они на случай необходимости имеют связь с министерством чрезвычайных ситуаций, социальными службами, МВД и скорой помощью.

Горячая линия является также и каналом для оперативного реагирования на ситуации, связанные с жестоким обращением с детьми. Если же телефонного контакта недостаточно, эксперты организуют москвичам очные индивидуальные или семейные встречи в одном из территориальных центров столичной службы психологической помощи.

Ранее сообщалось, что в России появится документ, регулирующий деятельность психологов. Отмечалось, что он поможет разобраться с видами и формами психологической помощи, ее особенностями.

Кроме того, ожидалось, что законопроект закрепит зоны ответственности профессионального психолога во время оказания услуг людям.

