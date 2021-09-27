Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная и дождливая погода прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 27 сентября. Такая информация проводится на портале "Метеоновости".
По данным синоптиков, днем Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде в некоторых районах пройдут небольшие дожди.
Уточняется, что температура воздуха в Москве в дневные часы вырастет до 9–11 градусов тепла. При этом по области потеплеет до 13 градусов.
"Атмосферное давление существенно подрастет и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба", – утверждается в материале.
Кроме того, в городе будет дуть ветер северо-восточного направления. Его порывы будут достигать 5–10 метров в секунду.
"Относительная влажность воздуха около 80%", – отметили специалисты.
Синоптики добавили, что в Москве ожидается благоприятный кислородный режим.
Ранее москвичей предупредили о похолодании до нуля в середине наступившей рабочей недели. Кроме того, в ночь на среду местами могут сформироваться туманы.
Дожди в Москве не прекратятся до вторника
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