МВД подготовило законопроект о защите полицейских в Сети

18:54
18:54
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
МВД подготовило законопроект о блокировке ресурсов, где выражается "явное неуважение к органам внутренних дел". На сайте кабмина опубликовано уведомление о проекте.
Закон будет рассчитан на "защиту от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер", говорится в документе.
Предполагается, что поправки вступят в силу в январе 2020 года.
За последние годы в РФ были приняты несколько законопроектов, вводящих различные ограничения в интернете. Осенью 2018 года был принят закон, который обязал ограничивать доступ или удалять контент "по заявлению пользователя публичной сети распространяемой в ней информации, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти".
В марте этого года Госдума приняла закон о наказании за неуважение власти. Документ предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей за оскорбления представителей власти, а за повторное нарушение – в размере от 100 до 200 тысяч рублей, который может быть заменен на административный арест на срок до 15 суток.
В законе сообщается о порядке блокировки ресурсов. Сайт, где размещено оскорбление, можно заблокировать в течение суток после того, как Роскомнадзор отправит требование удалить запрещенный контент. Информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и "оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность".
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