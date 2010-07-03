МИД ответил на претензии Киргизии к Андрею Малахову

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Высказывания телеведущего Андрея Малахова о гражданине Киргизии Исламбеке Акбарове и о самой стране являются выражением личного мнения журналиста. Так заявил МИД РФ.

Ведомство посоветовало посольству Киргизии в Москве воспользоваться российским законом о СМИ в части права на ответ Малахову. В МИД заявили, что к двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет.

Ранее посла РФ вызвали в МИД Киргизии в связи с заявлением Малахова в ходе передачи "Прямой эфир". Дипломаты Киргизии заявили, что телеведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом гражданина России Александра Маругова".

Малахов в эфире передачи отметил, что Акбаров мог спровоцировать ДТП за денежное вознаграждение, поскольку в республике низкий уровень зарплат.

Высказывание телеведущего осудили в посольстве РФ в Киргизии. Сам Малахов выразил сожаление, что его слова в отношении водителя были неверно истолкованы гражданами Киргизии. "Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", – заявил он.

Смертельное ДТП произошло в июле на Фрунзенской набережной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как машина такси начинает разворот через встречную полосу, и в нее на полном ходу врезается мотоцикл. Автомобиль и мотоцикл загорелись.

Врачи несколько часов боролись за жизнь мотоциклиста, но спасти его не смогли. Погибшим оказался 25-летний Александр Маругов – сын Владимира Маругова, крупного бизнесмена, известного как "мясной король".

Таксиста Акбарова задержали на следующий день после происшествия.

