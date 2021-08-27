Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, 27 августа. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице поднимется до +22...+24 градусов. При этом в ночь на субботу столбики термометров опустятся до +13 градусов.
В Подмосковье в дневные часы воздух прогреется от +21 до +26 градусов, также пройдут небольшие дожди. При этом ночью ожидается похолодание до +10 градусов.
В столичном регионе будет преобладать юго-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 752 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет летняя погода с температурой до +27 градусов. Синоптик уточнила, что комфортные погодные условия сохранятся и в начале следующей недели. Температурный режим будет выше климатической нормы на 4 градуса.
До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в столице в День знаний. Она не исключила, что в ночь на 1 сентября пройдет небольшой кратковременный дождь. В утренние часы осадков не прогнозируется, однако температура воздуха днем не будет высокой и составит около +20 градусов тепла.
В Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков
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