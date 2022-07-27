Врач рассказала о неожиданных причинах кожного зуда

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Кожный зуд может предупреждать о нехватке витаминов, гипотиреозе и депрессии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

По словам эксперта, одной из причин кожного зуда может быть недостаток жирорастворимых витаминов А и Е. "Это те витамины, которые участвуют в регенерации кожных покровов. Благодаря им она становится эластичной", – уточнила терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Когда у вас недостаток – гиповитаминоз витаминов А и Е, то страдает не только кожа, но и другие придатки кожи, например волосы. Они могут становиться ломкими и тусклыми, начинают слоиться ногти, и вообще характерна общая слабость. Кожа становится гиперчувствительной. Зуд может возникать практически везде.

Чтобы избавится от кожного зуда в этом случае, необходимо сбалансировать рацион. В нем должны быть овощи, фрукты, продукты животного происхождения, рекомендует Романенко.

"Другая причина кожного зуда или изменения кожных покровов – это нарушения работы щитовидной железы. Снижение выработки гормонов щитовидной железы ухудшает энергообеспечение во всем организме", – рассказала терапевт в интервью программе "Доктор 24".





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Помимо кожного зуда, вы начинаете жаловаться на сонливость, снижение работоспособности, прибавку веса, запоры. Такой кожный зуд, конечно, игнорировать нельзя, нужно срочно обращаться к врачу, сдавать анализ крови на гормоны щитовидной железы.

Причиной зуда также может быть депрессия, предупреждает врач.

"Что такое депрессия? Нарушение выработки нейромедиаторов – дофамина и серотонина. Они отвечают за наше настроение, работоспособность. Когда нарушается выработка этих нейромедиаторов, люди начинают страдать, страдает их нервная система, нарушается передача нервных импульсов. И одним из признаков депрессии является кожный зуд", – говорит Романенко.

При этом зуд может возникать в разных местах, продолжает она. В этом случае бесполезно принимать биологические добавки, необходима помощь специалиста. Еще одной причиной неприятных симптомов на кожи может стать слишком частое и неправильное купание.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Когда мы часто моемся и используем гигиенические средства, возможно, они не совсем деликатные и подходящие для вашей кожи, мы нарушаем наружный защитный слой кожи. Кожа начинает зудеть.

Кроме того, не стоит купаться под слишком горячей водой, это может спровоцировать избыточную выработку кожного сала. "Если кожа становится такой жирной, это будет хорошая питательная среда для разных бактерий. И тогда уже причиной зуда будут гнойничковые воспалительные заболевания кожи", – подчеркнула Романенко.

Эксперт добавила, что если зуд длится дольше двух недель, сопровождается изменением цвета кожи, повышением температуры, увеличением количества гнойно-воспалительных элементов на теле, то это повод незамедлительно обратиться к специалисту.

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