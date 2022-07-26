Эксперт рассказала, чем вредно растительное молоко

В России все большую популярность набирает растительное молоко. Поклонники здорового образа жизни считают напиток исключительно полезным и заменяют им классический продукт животного происхождения. Разбираемся, можно ли пить растительное молоко.

В чем польза?

Прежде всего, растительное молоко может быть неплохой заменой классическому в плане содержания кальция. В напитках из орехов (кроме миндаля), семечек, бобовых и злаков этого полезного элемента почти столько же, сколько в животном продукте. При этом он хорошо усваивается, рассказала Москве 24 диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.

Однако этого не скажешь о железе. Оно хоть и присутствует в растительном молоке, но усваивается хуже – менее 10%. Так что содержание железа, которое производители указывают на упаковке, можно не принимать во внимание. Это просто маркетинговый ход, предупредила врач.





Антонина Саволюк врач-терапевт, диетолог, аллерголог-иммунолог В растительном молоке, в отличие от животного, есть пищевые волокна. Они нужны нам для хорошей работы пищеварительной системы, поддержания баланса микрофлоры и иммунитета в целом.

Правда, чтобы обеспечить организм суточной нормой пищевых волокон, нужно выпить больше пяти литров растительного молока. Их не так много в продукте. Рекордсменом в этом плане является овсяный напиток.

Калорийность растительного молока сопоставима с коровьим. В среднем оно содержит около 50–60 килокалорий на 100 граммов при жирности 2,5%.





Антонина Саволюк врач-терапевт, диетолог, аллерголог-иммунолог Наименее диетическое молоко – кокосовое. В нем 170 килокалорий. Но это за счет большого количества растительных масел, которые и составляют его основную пользу.

Растительные масла кокосового молока содержат микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты. Благодаря этому напиток способствует снижению системных воспалений, восстановлению клеточных мембран, гормонального фона и в целом замедлению процессов старения. Но про высокую калорийность забывать не надо – продукт может привести к увеличению веса.

По содержанию белков с животным напитком схоже только молоко из бобовых. Они давно известны как хороший источник качественного растительного протеина. Особенно соя – в 100 граммах напитка содержится около 2,5 грамма белка. Для сравнения, в таком же объеме натурального молока – примерно 3,5 грамма.

Кроме этого, растительное молоко должно содержать витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, 6 и 9. Ведь ими богаты злаки, орехи и бобовые, из которых делают продукт. Но тут важно понимать, что при несоблюдении технологии эти ценные вещества разрушаются. Поэтому остается надеяться только на честность производителя.

Есть ли вред?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Натуральное растительное молоко – это жидкость, полученная при промывании измельченных орехов, семян злаков и бобовых. Вкус у такого напитка невыразительный, нейтральный и запаха почти нет. Поэтому для улучшения органолептических свойств, производители добавляют вкусовые усилители.





Антонина Саволюк врач-терапевт, диетолог, аллерголог-иммунолог Чаще всего в составе растительного продукта оказываются сахар, рапсовое масло и соль. Тут нет ничего хорошего, потому что эти вещества нарушают природный баланс углеводов и жирных кислот, создавая условия для окислительного стресса. Это процесс, при котором клетки в организме человека повреждаются из-за окисления.

Кроме этого, такие добавки увеличивают калорийность напитка. Этот момент может представлять особую опасность для людей, которые не привыкли читать состав и пьют растительное молоко, считая, что это исключительно полезный диетический продукт.

Еще в напитке используют консерванты. Это неизбежно, потому что процесс приготовления не позволяет стерилизовать продукт при помощи высоких температур.

Для придания однородной текстуры в молоко кладут стабилизаторы. Хорошо, если использован лецитин, но в основном применяют фосфаты. Чтобы было вкуснее, добавляют еще и ароматизаторы, идентичные натуральным.

По словам врача, на нашем рынке ей пока не встретилось ни одно растительное молоко с исключительно полезным составом – без каких-либо вредных добавок.

Стоит ли пить?

Растительное молоко мало похоже по составу и вкусу на классическое, зато отдаленно напоминает его по виду и консистенции. Этот факт дает возможность разнообразить рацион тем людям, которые не могут употреблять обычный животный продукт.

"Например, из-за аллергии на казеин (белок молока) или при непереносимости лактозы – молочного углевода. Хотя в этом случае есть еще один вариант – безлактозное коровье или козье молоко. Кроме этого, растительный заменитель – выход для тех, кто по этическим соображениям не употребляет продукты животного происхождения", – отметила Саволюк.

Основную массу потребителей такого молока составляют люди, которые просто ищут новые интересные вкусы, придерживаются здорового образа жизни и правильного питания. Но этот продукт, как и любой другой, надо употреблять в меру и всегда внимательно изучать его состав перед покупкой, посоветовала врач. При этом стоит выбирать те варианты, в которых как можно меньше лишних ингредиентов, вредных для здоровья и делающих напиток излишне калорийным.