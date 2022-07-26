Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

09:00

Главная / Истории /

Эксперт рассказала, чем вредно растительное молоко

Модная альтернатива: насколько полезно растительное молоко
обществоеда

В России все большую популярность набирает растительное молоко. Поклонники здорового образа жизни считают напиток исключительно полезным и заменяют им классический продукт животного происхождения. Разбираемся, можно ли пить растительное молоко.

В чем польза?

Фото: depositphotos/strelok

Прежде всего, растительное молоко может быть неплохой заменой классическому в плане содержания кальция. В напитках из орехов (кроме миндаля), семечек, бобовых и злаков этого полезного элемента почти столько же, сколько в животном продукте. При этом он хорошо усваивается, рассказала Москве 24 диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.

Однако этого не скажешь о железе. Оно хоть и присутствует в растительном молоке, но усваивается хуже – менее 10%. Так что содержание железа, которое производители указывают на упаковке, можно не принимать во внимание. Это просто маркетинговый ход, предупредила врач.

В растительном молоке, в отличие от животного, есть пищевые волокна. Они нужны нам для хорошей работы пищеварительной системы, поддержания баланса микрофлоры и иммунитета в целом.
Антонина Саволюк
врач-терапевт, диетолог, аллерголог-иммунолог

Правда, чтобы обеспечить организм суточной нормой пищевых волокон, нужно выпить больше пяти литров растительного молока. Их не так много в продукте. Рекордсменом в этом плане является овсяный напиток.

Калорийность растительного молока сопоставима с коровьим. В среднем оно содержит около 50–60 килокалорий на 100 граммов при жирности 2,5%.

Наименее диетическое молоко – кокосовое. В нем 170 килокалорий. Но это за счет большого количества растительных масел, которые и составляют его основную пользу.
Антонина Саволюк
врач-терапевт, диетолог, аллерголог-иммунолог

Растительные масла кокосового молока содержат микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты. Благодаря этому напиток способствует снижению системных воспалений, восстановлению клеточных мембран, гормонального фона и в целом замедлению процессов старения. Но про высокую калорийность забывать не надо – продукт может привести к увеличению веса.

По содержанию белков с животным напитком схоже только молоко из бобовых. Они давно известны как хороший источник качественного растительного протеина. Особенно соя – в 100 граммах напитка содержится около 2,5 грамма белка. Для сравнения, в таком же объеме натурального молока – примерно 3,5 грамма.

Кроме этого, растительное молоко должно содержать витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, 6 и 9. Ведь ими богаты злаки, орехи и бобовые, из которых делают продукт. Но тут важно понимать, что при несоблюдении технологии эти ценные вещества разрушаются. Поэтому остается надеяться только на честность производителя.

Есть ли вред?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Натуральное растительное молоко – это жидкость, полученная при промывании измельченных орехов, семян злаков и бобовых. Вкус у такого напитка невыразительный, нейтральный и запаха почти нет. Поэтому для улучшения органолептических свойств, производители добавляют вкусовые усилители.

Чаще всего в составе растительного продукта оказываются сахар, рапсовое масло и соль. Тут нет ничего хорошего, потому что эти вещества нарушают природный баланс углеводов и жирных кислот, создавая условия для окислительного стресса. Это процесс, при котором клетки в организме человека повреждаются из-за окисления.
Антонина Саволюк
врач-терапевт, диетолог, аллерголог-иммунолог

Кроме этого, такие добавки увеличивают калорийность напитка. Этот момент может представлять особую опасность для людей, которые не привыкли читать состав и пьют растительное молоко, считая, что это исключительно полезный диетический продукт.

Еще в напитке используют консерванты. Это неизбежно, потому что процесс приготовления не позволяет стерилизовать продукт при помощи высоких температур.

Для придания однородной текстуры в молоко кладут стабилизаторы. Хорошо, если использован лецитин, но в основном применяют фосфаты. Чтобы было вкуснее, добавляют еще и ароматизаторы, идентичные натуральным.

По словам врача, на нашем рынке ей пока не встретилось ни одно растительное молоко с исключительно полезным составом – без каких-либо вредных добавок.

Стоит ли пить?

Фото: depositphotos/spaskov

Растительное молоко мало похоже по составу и вкусу на классическое, зато отдаленно напоминает его по виду и консистенции. Этот факт дает возможность разнообразить рацион тем людям, которые не могут употреблять обычный животный продукт.

"Например, из-за аллергии на казеин (белок молока) или при непереносимости лактозы – молочного углевода. Хотя в этом случае есть еще один вариант – безлактозное коровье или козье молоко. Кроме этого, растительный заменитель – выход для тех, кто по этическим соображениям не употребляет продукты животного происхождения", – отметила Саволюк.

Основную массу потребителей такого молока составляют люди, которые просто ищут новые интересные вкусы, придерживаются здорового образа жизни и правильного питания. Но этот продукт, как и любой другой, надо употреблять в меру и всегда внимательно изучать его состав перед покупкой, посоветовала врач. При этом стоит выбирать те варианты, в которых как можно меньше лишних ингредиентов, вредных для здоровья и делающих напиток излишне калорийным.

Читайте также

Трошина Любовь

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать