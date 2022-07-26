Эксперт рассказала, чем вредно растительное молоко

В России все большую популярность набирает растительное молоко. Поклонники здорового образа жизни считают напиток исключительно полезным и заменяют им классический продукт животного происхождения. Разбираемся, можно ли пить растительное молоко.
В чем польза?
Прежде всего, растительное молоко может быть неплохой заменой классическому в плане содержания кальция. В напитках из орехов (кроме миндаля), семечек, бобовых и злаков этого полезного элемента почти столько же, сколько в животном продукте. При этом он хорошо усваивается, рассказала Москве 24 диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.
Однако этого не скажешь о железе. Оно хоть и присутствует в растительном молоке, но усваивается хуже – менее 10%. Так что содержание железа, которое производители указывают на упаковке, можно не принимать во внимание. Это просто маркетинговый ход, предупредила врач.
Правда, чтобы обеспечить организм суточной нормой пищевых волокон, нужно выпить больше пяти литров растительного молока. Их не так много в продукте. Рекордсменом в этом плане является овсяный напиток.
Калорийность растительного молока сопоставима с коровьим. В среднем оно содержит около 50–60 килокалорий на 100 граммов при жирности 2,5%.
Растительные масла кокосового молока содержат микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты. Благодаря этому напиток способствует снижению системных воспалений, восстановлению клеточных мембран, гормонального фона и в целом замедлению процессов старения. Но про высокую калорийность забывать не надо – продукт может привести к увеличению веса.
По содержанию белков с животным напитком схоже только молоко из бобовых. Они давно известны как хороший источник качественного растительного протеина. Особенно соя – в 100 граммах напитка содержится около 2,5 грамма белка. Для сравнения, в таком же объеме натурального молока – примерно 3,5 грамма.
Кроме этого, растительное молоко должно содержать витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, 6 и 9. Ведь ими богаты злаки, орехи и бобовые, из которых делают продукт. Но тут важно понимать, что при несоблюдении технологии эти ценные вещества разрушаются. Поэтому остается надеяться только на честность производителя.
Есть ли вред?
Натуральное растительное молоко – это жидкость, полученная при промывании измельченных орехов, семян злаков и бобовых. Вкус у такого напитка невыразительный, нейтральный и запаха почти нет. Поэтому для улучшения органолептических свойств, производители добавляют вкусовые усилители.
Кроме этого, такие добавки увеличивают калорийность напитка. Этот момент может представлять особую опасность для людей, которые не привыкли читать состав и пьют растительное молоко, считая, что это исключительно полезный диетический продукт.
Еще в напитке используют консерванты. Это неизбежно, потому что процесс приготовления не позволяет стерилизовать продукт при помощи высоких температур.
Для придания однородной текстуры в молоко кладут стабилизаторы. Хорошо, если использован лецитин, но в основном применяют фосфаты. Чтобы было вкуснее, добавляют еще и ароматизаторы, идентичные натуральным.
По словам врача, на нашем рынке ей пока не встретилось ни одно растительное молоко с исключительно полезным составом – без каких-либо вредных добавок.
Стоит ли пить?
Растительное молоко мало похоже по составу и вкусу на классическое, зато отдаленно напоминает его по виду и консистенции. Этот факт дает возможность разнообразить рацион тем людям, которые не могут употреблять обычный животный продукт.
"Например, из-за аллергии на казеин (белок молока) или при непереносимости лактозы – молочного углевода. Хотя в этом случае есть еще один вариант – безлактозное коровье или козье молоко. Кроме этого, растительный заменитель – выход для тех, кто по этическим соображениям не употребляет продукты животного происхождения", – отметила Саволюк.
Основную массу потребителей такого молока составляют люди, которые просто ищут новые интересные вкусы, придерживаются здорового образа жизни и правильного питания. Но этот продукт, как и любой другой, надо употреблять в меру и всегда внимательно изучать его состав перед покупкой, посоветовала врач. При этом стоит выбирать те варианты, в которых как можно меньше лишних ингредиентов, вредных для здоровья и делающих напиток излишне калорийным.