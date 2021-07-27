В Госдуме назвали избыточной инициативу изымать загранпаспорта у должников

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 оценила инициативу изымать заграничные паспорта у должников.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа, который вводит новые правила выезда из России должников, в частности предусматривается изъятие у таких лиц загранпаспортов.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, документы должны направляться в выдавший их орган, при этом получить их обратно можно будет в миграционной службе после исполнения предписанных судом обязательств. Изымать загранпаспорта по задумке будут дознаватели службы принудительного исполнения.

"С учетом того, что Россия ограничивает выезд должников за рубеж, к тому же все службы должны работать в унисон над исполнением этого решения, то, на мой взгляд, это будет абсолютно избыточная мера. Если Федеральная служба судебных приставов не доверяет таможенной, не доверяет сотрудникам паспортного контроля при пересечении границ, то другое дело", – сказала Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Запрета выезда за границу должникам, на мой взгляд, достаточно. Например, у нас есть долг и есть возможность его погасить в онлайн-режиме, и когда гражданин сталкивается с тем, что есть такая проблема, он может ее решить в течение получаса. А вот для того чтобы вернуть свой загранпаспорт, ему нужно опять обращаться в миграционные компании, смысл отстаивать опять очереди, создавать эти очереди.

Вместе с тем она подчеркнула, что нужно доверять своим гражданам и работающим службам. "Может, тогда вообще предложат избирательно изымать паспорта у граждан России? Чтобы человек вообще больше никуда не смог выехать. И вот так мы возвращаемся в какое-то давно забытое прошлое", – подытожила парламентарий.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш поддержала идею изымать у должников загранпаспорта, поскольку это подтолкнет их к исполнению судебных решений.

Специалист привела в пример ситуацию, когда гражданин, в отношении которого введен запрет на выезд, отправляется в сопредельную страну, в которую можно попасть по российскому удостоверению личности, а уже оттуда выезжает в другие страны, используя загранпаспорт.