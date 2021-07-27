В Госдуме назвали избыточной инициативу изымать загранпаспорта у должников

Фото: depositphotos/zebryansk
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 оценила инициативу изымать заграничные паспорта у должников.
Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа, который вводит новые правила выезда из России должников, в частности предусматривается изъятие у таких лиц загранпаспортов.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, документы должны направляться в выдавший их орган, при этом получить их обратно можно будет в миграционной службе после исполнения предписанных судом обязательств. Изымать загранпаспорта по задумке будут дознаватели службы принудительного исполнения.
"С учетом того, что Россия ограничивает выезд должников за рубеж, к тому же все службы должны работать в унисон над исполнением этого решения, то, на мой взгляд, это будет абсолютно избыточная мера. Если Федеральная служба судебных приставов не доверяет таможенной, не доверяет сотрудникам паспортного контроля при пересечении границ, то другое дело", – сказала Бессараб.
Вместе с тем она подчеркнула, что нужно доверять своим гражданам и работающим службам. "Может, тогда вообще предложат избирательно изымать паспорта у граждан России? Чтобы человек вообще больше никуда не смог выехать. И вот так мы возвращаемся в какое-то давно забытое прошлое", – подытожила парламентарий.
Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш поддержала идею изымать у должников загранпаспорта, поскольку это подтолкнет их к исполнению судебных решений.
Специалист привела в пример ситуацию, когда гражданин, в отношении которого введен запрет на выезд, отправляется в сопредельную страну, в которую можно попасть по российскому удостоверению личности, а уже оттуда выезжает в другие страны, используя загранпаспорт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: