Почти 80 человек переселят из аварийных квартир в Шатуре

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 70 переселенцев из аварийного жилья в Шатурском городском округе получат квартиры в новостройке. Проект пларируется реализовать до 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса Московской области.

"Всего будет расселено 27 помещений площадью более 1,2 тысячи квадратных метров", – рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новые благоустроенные квартиры получат 75 жителей. Опубликован список домов, расположенных в поселке Туголесский Бор, из которых будет происходить расселение жильцов:



улица Горького, дом 25/20

улица Горького, дом 6

ул. Октябрьская, дом 3

ул. Октябрьская, дом 5

Сейчас в многоэтажке, куда собираются переселить жильцов, укладываются стены второго этажа. Строительство ведется согласно утвержденному графику.

Ранее в программу реновации в Москве включили еще девять стартовых площадок. Планируется, что в новые дома заедут 4,5 тысячи москвичей.