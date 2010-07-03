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Москва 24

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07:52

Почти 80 человек переселят из аварийных квартир в Шатуре

общество строительство

07:52

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 70 переселенцев из аварийного жилья в Шатурском городском округе получат квартиры в новостройке. Проект пларируется реализовать до 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса Московской области.

"Всего будет расселено 27 помещений площадью более 1,2 тысячи квадратных метров", – рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новые благоустроенные квартиры получат 75 жителей. Опубликован список домов, расположенных в поселке Туголесский Бор, из которых будет происходить расселение жильцов:

  • улица Горького, дом 25/20
  • улица Горького, дом 6
  • ул. Октябрьская, дом 3
  • ул. Октябрьская, дом 5

Сейчас в многоэтажке, куда собираются переселить жильцов, укладываются стены второго этажа. Строительство ведется согласно утвержденному графику.

Ранее в программу реновации в Москве включили еще девять стартовых площадок. Планируется, что в новые дома заедут 4,5 тысячи москвичей.

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общество строительство

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