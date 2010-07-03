Почти 80 человек переселят из аварийных квартир в Шатуре

Более 70 переселенцев из аварийного жилья в Шатурском городском округе получат квартиры в новостройке. Проект пларируется реализовать до 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса Московской области.
"Всего будет расселено 27 помещений площадью более 1,2 тысячи квадратных метров", – рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Новые благоустроенные квартиры получат 75 жителей. Опубликован список домов, расположенных в поселке Туголесский Бор, из которых будет происходить расселение жильцов:
улица Горького, дом 25/20
улица Горького, дом 6
ул. Октябрьская, дом 3
ул. Октябрьская, дом 5
Сейчас в многоэтажке, куда собираются переселить жильцов, укладываются стены второго этажа. Строительство ведется согласно утвержденному графику.
Ранее в программу реновации в Москве включили еще девять стартовых площадок. Планируется, что в новые дома заедут 4,5 тысячи москвичей.
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