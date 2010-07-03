Жильцы дома на улице Летчика Бабушкина переехали в новостройку по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Все жильцы дома № 27 на улице Летчика Бабушкина переехали в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества, передает Агентство "Москва".

"В Бабушкинском районе Северо-Восточного округа Москвы 100% жильцов многоквартирного дома № 27 на улице Летчика Бабушкина оформили документы по переселению в новостройку в рамках реновации. Новый дом находится по адресу улица Летчика Бабушкина, дом № 29, корпус 2", – сообщает департамент.

Это уже второй полностью расселенный дом в Бабушкинском районе. Все 40 семей, которые проживали в этом доме, заключили с департаментом договоры на новое жилье и переехали в новостройку. Она располагается в 130 метрах от старого дома.

Четыре семьи при расселении воспользовались правом на докупку площадей, заключив договоры с фондом реновации жилой застройки.

Решение о выводе дома из эксплуатации будет принимать префектура Северо-Восточного административного округа Москвы, затем дом будет снесен.

С начала 2019 года в Москве подобрали 21 стартовую площадку по программе реновации. Площадки находятся в районах Бабушкинский, Останкинский, Лосиноостровский и Марфино.

Также для строительства новостроек найдены участки в Капотне, Южнопортовом, Кузьминках, Текстильщиках, в Бирюлеве Восточном, в районах Академический, Котловка, в Можайском, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, в Хорошёво-Мнёвниках.

