Эксперты узнали, чем руководствуются россияне при выборе времени для отпуска

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Во время планирования отдыха порядка 30% работающих граждан РФ подстраиваются под график своей второй половины. Такой ответ выбирали как мужчины, так и женщины, сообщает "Радио 1" со ссылкой на результаты опроса платформы "Авито Работа".

28% респондентов заявили, что ни под кого не подстраиваются, еще 20% следуют графику, который составляет работодатель. Выяснилось, что мужчины и молодежь чаще берут отпуск незапланированно. 12% опрошенных рассказали, что это происходит в тот момент, когда они чувствуют переутомление.

Только 13% работников планируют отдых в соответствии с каникулами детей. Большинство тех, кто выбрал этот вариант, были женщинами. 10% подстраиваются под расписание друзей. А 3% респондентов не смогли выбрать точную причину, которой они руководствуются при планировании отпуска.

Управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель, в свою очередь, рассказал, что опрос продемонстрировал разнообразие факторов, в соответствии с которыми граждане планируют время отпуска.

"Работодателям и HR-специалистам стоит учитывать причины выбранного периода для отдыха в индивидуальном порядке и предоставлять гибкие и адаптивные решения, чтобы удовлетворять потребности сотрудников и создавать благоприятную рабочую среду", – заключил он.

Ранее аналитики выяснили, что порядка 35% россиян хотят провести больше времени с семьей в летний отпуск. Абсолютное большинство планируют провести запланированный летний отпуск в России, только 18% респондентов выразили желание поехать за границу.

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