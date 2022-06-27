В РФ могут появиться черные списки блогеров

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Черные списки блогеров намерены разработать в России, заявил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.

"Эти черные списки будут распространяться на всех – блогеров, агентства и клиентов. Мы, когда начали делать ассоциацию, поняли, что на своем уровне каждое агентство – член ассоциации в той или иной степени такие списки имеет. Мы подумали, что было бы неплохо их объединить", – приводит ТАСС его слова.

Сооснователь ассоциации отметил отсутствие рычагов влияния на недобросовестных участников данного рынка. По его словам, создание таких списков позволит выработать правила этичного поведения в сфере.

Как пояснил Перлин, данный механизм будет работать по системе желтых и красных карточек. "Если агентство доказывает, что блогер как-то некрасиво себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом он получает еще одну и еще одну", – уточнил он.

При этом после получения трех желтых карточек блогеру выдается красная карточка, после чего члены ассоциации перестают с ним работать.

Ранее ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов заявил, что в России следует начать регулировать деятельность блогеров.

Он уточнил, что речь не идет о введении цензуры, однако соблюдение этических норм необходимо. Политик сравнил такое регулирование с действующими нормами для СМИ.