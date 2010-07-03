Россиян призвали избегать мест массового скопления людей в Тунисе

Туроператоры призвали россиян избегать мест массового скопления людей в столице Туниса. Меры предосторожности связаны с тем, что 27 июня там произошло два взрыва.

В столице Туниса усилились меры безопасности. Это касается всех общественных мест и в главного аэропорта города Тунис-Карфаген.

Помимо взрывов, усиление мер безопасности вызвано слухами о состоянии здоровья 92-летнего президента страны Бежи Каид ас-Себси. Ранее он был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

СМИ сообщили о его смерти, однако позже эту информацию опроверг советник президента Туниса.

В четверг, 27 июня, два террориста-смертника подорвались в центре Туниса. Взрыв сначала случился на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД (подорвался полицейский автомобиль). Немногим позже в этом районе террорист-смертник подорвался на автостоянке.

