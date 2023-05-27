Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В последние весенние выходные, 27 и 28 мая, в Москву придет кратковременное похолодание, однако с началом новой недели температура начнет расти. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В субботу, 27 мая, синоптики прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. Местами возможны небольшие дожди. В воскресенье ночью похолодает до 8–10 градусов. Днем будет не выше 16–18 градусов. Облаков станет больше, пройдут небольшие дожди", – уточнили метеорологи.

По их словам, в ночь на 29 мая столбики термометров будут показывать от плюс 7 до плюс 9 градусов, а днем температура поднимется до 23 градусов тепла. Также в этот день прекратятся дожди.

Во вторник и среду, 30 и 31 мая, в ночное время температура составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем будет от 18 до 23 градусов. В столицу придет переменная облачность.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что лето в столице окажется в пределах климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать от плюс 20 до плюс 25 градусов, а 30-градусная жара ожидается в июле. По словам синоптика, число осадков за сезон прогнозируется около 220–270 миллиметров, что соответствует климатической норме.