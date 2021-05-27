В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется солнечная погода

Фото: Москва 24
Солнечная погода вернется в Москву 1-го июня, в этот день воздух в столице прогреется до 22 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С 1 числа еще ночь (ожидается. – Прим. ред.) прохладная довольно, 6–11 градусов, но уже дневные температуры ожидаются от 17 до 22 градусов. 1 и 2 июня уже температурный фон будет приближаться к обычным значениям. Также ожидается солнечная погода, повышение давления", – заявил синоптик.
По словам Вильфанда, в выходные в столичном регионе заметно похолодает. В воскресенье, 30 мая, дневная температура упадет до 15 градусов , что на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Кроме того, ожидаются небольшие дожди.
"Усиливается северный ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Но уже 31 мая погода в целом будет более комфортной, преимущественно без осадков", – сказал специалист.
Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду.
В Москве предупреждение будет действовать с 09:00 до 18:00 28 мая. В Подмосковье – с 07:00 до 21:00 28 мая из-за ветра и с 07:00 до 20:00 того же дня – из-за дождя.
"Атмосфера": в столице за ночь выпало до 14 мм осадков
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: