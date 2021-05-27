В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется солнечная погода

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Солнечная погода вернется в Москву 1-го июня, в этот день воздух в столице прогреется до 22 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С 1 числа еще ночь (ожидается. – Прим. ред.) прохладная довольно, 6–11 градусов, но уже дневные температуры ожидаются от 17 до 22 градусов. 1 и 2 июня уже температурный фон будет приближаться к обычным значениям. Также ожидается солнечная погода, повышение давления", – заявил синоптик.

По словам Вильфанда, в выходные в столичном регионе заметно похолодает. В воскресенье, 30 мая, дневная температура упадет до 15 градусов , что на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Кроме того, ожидаются небольшие дожди.

"Усиливается северный ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Но уже 31 мая погода в целом будет более комфортной, преимущественно без осадков", – сказал специалист.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В Москве предупреждение будет действовать с 09:00 до 18:00 28 мая. В Подмосковье – с 07:00 до 21:00 28 мая из-за ветра и с 07:00 до 20:00 того же дня – из-за дождя.

