В Москве хозяйка отдает собаку с обещанием пожизненно обеспечивать ее кормом

Фото: скриншот с сайта объявлений Avito

На сайте "Авито" появилось объявление о передаче собаки в добрые руки с обещанием пожизненно обеспечивать ее кормом.

Женщина проживает в Зеленограде со своей собакой по кличке Берри два с половиной года. Хозяйка решила попрощаться с питомцем в связи с переездом из дома в квартиру. В объявлении указано, что нынешняя владелица готова лично привести собаку новым хозяевам и пожизненно содержать животное, ежемесячно перечисляя деньги на корм.

Хозяйка Берри также написала, что собака "добрая, игривая, отлично взаимодействует с другими животными" и ее можно селить в будку.

Кинолог, зоопсихолог Александр Малиновский в диалоге с Москвой 24 рассказал, что периодически люди отдают своих животных и это нормально.





Александр Малиновский кинолог, зоопсихолог Кто-то не может держать собаку по разным причинам: аллергия, семейные обстоятельства или переезд. Если новые условия проживания человека не могут быть комфортными для собаки, человек ищет другого владельца.

"Кто-то передает свою собаку в приют и обеспечивает ее на время пристройства. Либо напрямую пытается найти нового владельца и готов обеспечивать собаку кормом", – добавил Малиновский.

Эксперт отметил, что в зависимости от характера животные могут по-разному переносить смену хозяина и обстановки. "Есть собаки с высоким уровнем стрессоустойчивости, которые очень быстро адаптируются к новым условиям проживания и не испытывают при этом никаких потрясений. А есть собаки, которые могут отказываться от еды какое-то время или болеть на этом фоне. Все как у людей: есть впечатлительные и невпечатлительные", – подчеркнул кинолог.

"Если новый владелец создает для собаки хорошие условия, заботится о ней, вкусно кормит, много гуляет, играет с ней, то собаке весело. И она просто счастлива, что ее жизнь изменилась к лучшему", – заключил Малиновский.

С 26 мая волонтерам разрешили посещать столичные приюты. Для этого необходимо оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Для посещений разработаны специальные графики, количество волонтеров в одном приюте в день не должно превышать 15 человек.