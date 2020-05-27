В Москве хозяйка отдает собаку с обещанием пожизненно обеспечивать ее кормом

Фото: скриншот с сайта объявлений Avito
На сайте "Авито" появилось объявление о передаче собаки в добрые руки с обещанием пожизненно обеспечивать ее кормом.
Женщина проживает в Зеленограде со своей собакой по кличке Берри два с половиной года. Хозяйка решила попрощаться с питомцем в связи с переездом из дома в квартиру. В объявлении указано, что нынешняя владелица готова лично привести собаку новым хозяевам и пожизненно содержать животное, ежемесячно перечисляя деньги на корм.
Хозяйка Берри также написала, что собака "добрая, игривая, отлично взаимодействует с другими животными" и ее можно селить в будку.
Кинолог, зоопсихолог Александр Малиновский в диалоге с Москвой 24 рассказал, что периодически люди отдают своих животных и это нормально.
"Кто-то передает свою собаку в приют и обеспечивает ее на время пристройства. Либо напрямую пытается найти нового владельца и готов обеспечивать собаку кормом", – добавил Малиновский.
Эксперт отметил, что в зависимости от характера животные могут по-разному переносить смену хозяина и обстановки. "Есть собаки с высоким уровнем стрессоустойчивости, которые очень быстро адаптируются к новым условиям проживания и не испытывают при этом никаких потрясений. А есть собаки, которые могут отказываться от еды какое-то время или болеть на этом фоне. Все как у людей: есть впечатлительные и невпечатлительные", – подчеркнул кинолог.
"Если новый владелец создает для собаки хорошие условия, заботится о ней, вкусно кормит, много гуляет, играет с ней, то собаке весело. И она просто счастлива, что ее жизнь изменилась к лучшему", – заключил Малиновский.
С 26 мая волонтерам разрешили посещать столичные приюты. Для этого необходимо оформить ID волонтера, который выдает ГБУ "Мосволонтер". Для посещений разработаны специальные графики, количество волонтеров в одном приюте в день не должно превышать 15 человек.
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