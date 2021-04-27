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Москва 24

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Общество

15:29

Москвичей-аллергиков предупредили о пике цветения березы

общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ожидается пик цветения дерева-аллергена березы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Пыление березы обычно продолжается 15–20 дней, и в этом году может продлиться до первомайских праздников", – говорится в сообщении.

Продолжительные осадки, которые ожидаются в ближайшие дни, позволят снизить концентрацию аллергенов, фактически вымыв пыльцу из воздуха, пояснили специалисты.

В составе Зеленого фонда Москвы порядка 11% составляет доля березы. Лидирующую позицию по распространенности на городских озелененных территориях продолжает занимать клен – более 30% всех городских деревьев.

Ранее аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Елена Бобрикова рассказала, как справляться с аллергией, вызванной цветением и пылением растений.

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