Москвичей-аллергиков предупредили о пике цветения березы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ожидается пик цветения дерева-аллергена березы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Пыление березы обычно продолжается 15–20 дней, и в этом году может продлиться до первомайских праздников", – говорится в сообщении.

Продолжительные осадки, которые ожидаются в ближайшие дни, позволят снизить концентрацию аллергенов, фактически вымыв пыльцу из воздуха, пояснили специалисты.

В составе Зеленого фонда Москвы порядка 11% составляет доля березы. Лидирующую позицию по распространенности на городских озелененных территориях продолжает занимать клен – более 30% всех городских деревьев.

Ранее аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Елена Бобрикова рассказала, как справляться с аллергией, вызванной цветением и пылением растений.