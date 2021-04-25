Врач рассказала, как лечить сезонную аллергию

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Аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова рассказала, как справляться с аллергией, вызванной цветением и пылением растений.

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, самым распространенным заболеванием является аллергический ринит, который проявляется в виде насморка, приступа чихания, заложенности носа, зуда в глазах. Им страдают порядка 30 процентов людей.

"Аллергические реакции может спровоцировать воздействие экологических факторов. Доказано, что жители мегаполисов страдают аллергическими заболеваниями чаще, чем жители сельской местности. В городах много аэрополлютантов – загрязняющих веществ, которые раздражают слизистую носа, и в организм легче проникает та же пыльца. Кроме того, вместе с загрязняющими веществами она более агрессивно воздействует на организм", – поделилась Бобрикова.

Она отметила, что аллергия может появиться в любом возрасте. При этом чаще всего ей подвержены молодые люди. На реакции влияет гиперактивность иммунной системы, а с возрастом иммунитет слабеет.

"По наследству аллергия не передается, передается только предрасположенность к ней. Это то же, что и с бронхиальной астмой: сама она не переходит от родителей к детям, но склонность к развитию болезни наследуется. Если у одного из родителей есть какое-нибудь аллергическое заболевание, вероятность рождения ребенка с аллергией – 30 процентов, если у обоих родителей – 50 процентов", – объяснила специалист.

По ее словам, аллергия распространяется достаточно сильно. На это влияют экологическая ситуация и высокий уровень стресса.

Порой аллергия может проявляться болями в желудке, раздражениями на разных частях тела. Данные симптомы специалист рекомендует снимать антигистаминными препаратами. Также необходимо подобрать комплексное лечение.



"Надо помнить, что слизистые носа и бронхов имеют одинаковый клеточный состав. Аллергия может перейти в более тяжелую форму, такую как бронхиальная астма. Поэтому не нужно заниматься самолечением и длительно принимать только антигистаминные препараты. Таблетированные препараты снимают симптомы, но не являются этиопатогенетическим лечением. Поэтому важно обратиться к врачу, чтобы он подобрал терапию", – отметила Бобрикова.

Она напомнила, что заявление о том, что аллергия неизлечима, является заблуждением. По ее словам, существует доказанный метод лечения, действующий на патогенез заболевания – аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

"Этот метод предполагает ежедневное введение аллергена в малых дозах. На фоне приема препарата образуются блокирующие антитела, которые впоследствии и защищают вас от воздействия аллергенов. Форму выпуска и дозировку препарата назначает аллерголог, исходя из каждого конкретного случая", – объяснила врач.

АСИТ применяют во время аллергии на деревья, злаковые и сорные травы, клещей и домашнюю пыль. Форма выпуска лекарств представляет собой как инъекции, так и таблетированные формы и подъязычные капли.



"Есть такое понятие – аллергический марш. Это когда у человека в детстве был атопический дерматит, потом появляется аллергический ринит, который со временем перетекает в бронхиальную астму. Чтобы прервать эту цепочку, чтобы болезнь не трансформировалась в более тяжелые формы, необходимо назначать аллерген-специфическую иммунотерапию", – предупредила Бобрикова.

Она добавила, что порой пациентам рекомендуют придерживаться элиминационной диеты, чтобы облегчить перекрестную аллергию. Речь идет о случаях, когда аллергия на определенную пыльцу вызывает реакции на некоторые продукты.

"Употребляя эти продукты, пациенты ощущают зуд и першение в горле, у них даже может возникать отек. В редких случаях и жизнеугрожающие состояния. Как правило, обострение сезонное, но у некоторых оно бывает круглый год", – сказала врач.

Бобрикова подчеркнула, что бороться с данной проблемой стоит не уничтожением источником аллергенов, а улучшением экологической обстановки и качества еды.

Ранее врач-диетолог заявила, что в период обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде, исключив из рациона некоторые продукты, а также жареную пищу и фастфуд.

