Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На двенадцатой неделе 2023 года в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения и детей в возрасте от 0 до 2 лет. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

"Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах и по совокупному населению", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в столице удалось привить 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города. 1 518 482 ребенка получили вакцину против гриппа – 69,7% охвата.

Среди персонала медицинских и образовательных учреждений, организаций социальной защиты населения и работников транспорта охват по количеству прививок составил более 75%.

В ведомстве отметили, что с начала сезона в Москве не закрыта полностью ни одна общеобразовательная организация, а остановка учебного процесса была зафиксирована только в отдельных зданиях, классах или группах.

"Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", – добавили в сообщении.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышева заявляла, что многие люди из-за потепления начинают менять одежду на более легкую, не меньше проблем может возникнуть и у того, кто надел вещи, предназначенные для аномальных холодов. Врач добавила, что сейчас особую опасность представляют респираторные заболевания. Перепады температуры, дожди и солнце создают условия, подходящие для распространения возбудителей ОРВИ.



Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

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