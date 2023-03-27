Врач-отоларинголог рассказал об опасности избавления от прыща на носу в домашних условиях

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В зоне носогубного треугольника располагаются сосуды, которые напрямую соединяются с сосудами головного мозга, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщает News.ru.

"Место фурункула кровит, а гнойные массы устремляются в кровоток на уровне головного мозга. Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита", – объяснил врач.



Зайцев порекомендовал не трогать воспаление, особенно если оно находится в стадии нагноения. В таком случае он советует обратиться к врачу и удалить прыщ в медицинском кабинете. Самостоятельное решение проблемы может грозить человеку смертельным исходом.

Ранее нутрициолог Елена Суханова объясняла, что коллаген хорошо усваивается из добавок и восполняет дефицит этого важного белка в нашем организме, замедляя процессы старения. Она добавила, что коллаген составляет до 35 процентов от общего содержания белка в коже, хрящах, костях, волосах, сосудах, кишечнике и дентине зубов.

Исследования показали, что коллагеновые пептиды всасываются кишечником и затем транспортируются непосредственно в кожу, при этом они становятся не просто источником материала для строительства коллагена, но и стимулируют его образование, уточнила Суханова.



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