Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.

"Уже несколько дней как мой брат находится в командировке. Не в России. И будет там еще несколько дней", – цитирует РБК брата экс-чиновника Михаила Дворковича. Цель поездки и дата возвращения не называются.

По словам советника президента ФИДЕ Берика Балгабаева, Дворкович находился в Сан-Марино на чемпионате малых стран Европы по шахматам. Вернуться он должен к концу рабочей недели.

По данным СМИ, задержанный экс-министр "Открытого правительства" Михаил Абызов, который в последнее время проживал в Италии и США, приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения своего бывшего коллеги Аркадия Дворковича.

Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в октябре 2018 года. На этом посту Дворкович сменил Кирсана Илюмжинова, который занимал эту должность с 1995 года.

С августа 2000 года по март 2001 года был советником министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа. В 2004-2012 годах работал в администрации президента РФ.

С 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года занимал пост заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Координировал работу федеральных органов исполнительной власти в области сельского и лесного хозяйства, рыболовства, транспорта и связи, топливно-энергетического комплекса, промышленности (за исключением оборонно-промышленного комплекса), науки, инноваций и биотехнологий.