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Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров выписался из больницы, куда попал с микроинсультом.

"Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал", – сообщил Дибров "Интерфаксу".

Телеведущий рассказал, что чувствует он себя нормально и не видит ничего удивительного в том, что в 60 лет человек попадает в больницу.

17 февраля Диброва госпитализировали в Боткинскую больницу после того, как он потерял сознание в кинотеатре "Октябрь".

Врачи диагностировали у него микроинсульт. По рекомендации медиков он остался под наблюдением в больнице.