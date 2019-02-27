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11:19

Александр Песков госпитализирован в Москве

общество

11:19

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Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Пародиста Александра Пескова 27 февраля положили в одну из столичных клиник для планового обследования. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора артиста Александра Волокина.

Представитель Пескова заверил, что ничего критичного не случилось. По его словам, под наблюдением медиков артист пробудет два дня.

"У него проблемы с поджелудочной. Два года назад обследовался, сейчас снова плановое", – сказал Волокин, уточнив, что 8 марта у пародиста концерт и ему нужно быть в форме.

Директор артиста также пояснил, что все выступления артиста, запланированные на ближайшее время, состоятся.

Ранее СМИ сообщили, что у Пескова обострилось хроническое заболевание, на фоне которого выявились осложнения в работе сосудов.

общество

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