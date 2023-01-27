11:17Общество
В России за сутки выявили 7 164 случая COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за минувшие сутки выявили 7 164 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За 24 часа в стране госпитализировали 939 человек. Выздоровели еще 4 876 человек, скончался 41 пациент с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 924 261 случай заражения. Скончались за все время 394 902 человека.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что экспорт коронавируса из Китая вряд ли представляет опасность для России. По ее словам, опасность может возникнуть, только если завоз инфекции совпадает с появлением нового варианта, вызывающего обеспокоенность.
"Актуальный репортаж": в РФ призвали прививаться от COVID-19 при планировании беременности
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!