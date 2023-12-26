Хирург назвал пять процедур, которые можно успеть сделать в новогодние каникулы

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Новогодние праздники – это удобное время, чтобы сделать процедуру, отдохнуть после нее и восстановиться, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пластического хирурга Дмитрия Зимина.

Эксперт составил топ-5 популярных бьюти-процедур, которые делают на праздниках:

блефаропластика;

эндоскопические операции;

SMAS-лифтинг;

нитевой лифтинг;

лазерная шлифовка лица.

Зимин отметил, что операция по изменению век – блефаропластика – всегда востребована, а в период зимних каникул будет время для реабилитации. Процедура бывает верхней и нижней, некоторые совмещают обе эти операции, а кто-то добавляет эндоскопическую коррекцию средней зоны лица.

В свою очередь, эндоскопические операции делают для удаления двойного подбородка, брылей, опущенных уголков глаз, либо лоб и брови. По словам хирурга, процедура также предполагает время на реабилитацию.

Вместе с тем популярностью в праздники пользуется SMAS-лифтинг, во время которого происходит воздействие специальным аппаратом на особый SMAS-слой.

"Этот слой находится между подкожной жировой клетчаткой и мышечной тканью – как раз там синтезируется эластин и коллаген. Хотя эта процедура не воздействует на поверхность кожи и не травмирует ее, однако тоже требует времени на реабилитационный период, поскольку могут появиться покраснения или отек лица", – говорится в сообщении.

Еще эксперт рассказал о нитевом лифтинге, который некоторые называют "процедурой выходного дня". Однако именно нити многие просят поставить буквально за три дня до Нового года, указал Зимин.

Рейтинг закрывает лазерная шлифовка лица, которая помогает обновлять и омолаживать кожу. Под воздействием лазера удаляются ороговевшие чешуйки верхнего слоя, после чего кожа разглаживается, уходят постакне, рубцы или шрамы. Такую процедуру следует проводить в холодное время года.

Ранее врач-косметолог Ирина Барабанова заявила, что наиболее часто в РФ встречается так называемый деформационно-отечный тип старения лица. При нем веки, скулы, зоны нижней челюсти и брылей со временем обвисают, носогубные складки становятся более заметными. Кроме того, "морщины грусти" опускаются от уголков рта к подбородку, уточнила эксперт.

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